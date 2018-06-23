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У Дніпрі СБУ викрила незаконну схему використання землі структурами екс-нардепа від "Партії регіонів"

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 11:00
Фото: Дніпро (ssu.gov.ua)
Фото: Дніпро (ssu.gov.ua)

Низка комерційний структур незаконно отримала в оренду земелю, яка знаходиться у комунальній власності

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили незаконну схему використання землі структурами екс-нардепа від "Партії регіонів". Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили протиправну схему використання земельних ділянок у Дніпрі структурами, підконтрольними одному із колишніх народних депутатів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, низка комерційний структур незаконно отримала в оренду земелю, яка знаходиться у комунальній власності.

Наразі за матеріалами правоохоронців суд повернув у власність Дніпровської міськради земельну ділянку площею 5,4 гектара. Крім того, за рішенням суду було розірвано договори оренди, повернуто у власність міста та стягнуто заборгованості за орендну плату землі у Дніпрі площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 млн гривень.

"Співробітники СБ України встановили, що фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний організатор створення так званих "Д/ЛНР", колишній народний депутат України від "Партії регіонів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд повернув з незаконного володіння частину пляжу на березі Чорного моря у Миколаївській області.

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Теги публікації: ФК Дніпро, Служба безпеки України, земля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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