В Днепре на рынке горели торговые павильоны

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило утром, 1 сентября. Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что загорелся один из торговых павильонов, но по общей крыше огонь распространился еще на две торговые точки.

"Огнем уничтожено один из торговых павильонов и продукцию внутри, также повреждена крыша двух смежных торговых павильонов и товар внутри них. Общая площадь пожара составила 80 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Бойцы ГСЧС локализовали возгорание в 4:23 и ликвидировали его в 5:20. К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших нет.