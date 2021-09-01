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У Дніпрі на ринку горіли торгові павільйони

Автор: Тіберій Юрик

У Дніпрі на вулиці Данила Галицького загорівся торговий павільйон, вогонь поширився ще на дві торгові точки. В результаті події загиблих і постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло вранці, 1 вересня. Прибувши на місце загоряння, рятувальники встановили, що загорівся один з торгових павільйонів, але по спільному даху вогонь поширився ще на дві торгові точки.

"Вогнем знищено один з торгових павільйонів і продукцію всередині, також пошкоджено дах двох суміжних торгових павільйонів і товар всередині них. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м", - повідомили в ДСНС.

Бійці ДСНС локалізували загоряння о 4:23 та ліквідували його о 5:20. До гасіння пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що у місті Іршава Закарпатської області сталася велика пожежа в готельно-ресторанному комплексі.

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ДніпроПожежа