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В Днепре на рынке горели торговые павильоны

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Днепр, Среда 01 сентября 2021 13:50
В Днепре на рынке горели торговые павильоны Фото: в Днепре произошел пожар на рынке (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В Днепре на улице Данилы Галицкого загорелся торговый павильйон, огонь распространился еще на две торговые точки. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило утром, 1 сентября. Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что загорелся один из торговых павильонов, но по общей крыше огонь распространился еще на две торговые точки.

"Огнем уничтожено один из торговых павильонов и продукцию внутри, также повреждена крыша двух смежных торговых павильонов и товар внутри них. Общая площадь пожара составила 80 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Бойцы ГСЧС локализовали возгорание в 4:23 и ликвидировали его в 5:20. К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в городе Иршава Закарпатской области произошел крупный пожар в гостинично-ресторанном комплексе.

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Днепр Пожар
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