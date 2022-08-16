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В Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу

Фото: в Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу (t.me)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Днепра способствовал выезду через границу мужчинам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина собирал поддельные документы об обучении мужчин призывного возраста в университетах Европы, что было основанием для беспрепятственного пересечения границы. Стоимость такой услуги составляла 3000 долларов США.

"Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, банковские карты, жесткий диск, документы с расчетными данными, копии документов граждан Украины с фотографиями и деньги", - говорится в сообщении.

Мужчине вручили подозрение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее пограничники разоблачили незаконную схему вывоза мужчин за границу в Одесской области.

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