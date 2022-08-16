В Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу

По данным прокуратуры, мужчина собирал поддельные документы об обучении мужчин призывного возраста в университетах Европы, что было основанием для беспрепятственного пересечения границы. Стоимость такой услуги составляла 3000 долларов США.

"Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, банковские карты, жесткий диск, документы с расчетными данными, копии документов граждан Украины с фотографиями и деньги", - говорится в сообщении.

Мужчине вручили подозрение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.