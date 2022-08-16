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У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Фото: у Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Дніпра сприяв виїзду через кордон чоловікам, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, чоловік збирав підроблені документи про навчання чоловіків призовного віку в університетах Європи, що було підставою для безперешкодного перетину кордону. Вартість такої послуги становила 3000 доларів США.

"Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, банківські картки, жорсткий диск, документи з розрахунковими даними, копії документів громадян України з фотокартками та гроші", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку вручили підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Підозрюваному загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше прикордонники викрили незаконну схему вивозу чоловіків за кордон в Одеській області.

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