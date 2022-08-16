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В Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу

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Днепр, Вторник 16 августа 2022 19:25
В Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу Фото: в Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу (t.me)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Днепра способствовал выезду через границу мужчинам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина собирал поддельные документы об обучении мужчин призывного возраста в университетах Европы, что было основанием для беспрепятственного пересечения границы. Стоимость такой услуги составляла 3000 долларов США.

"Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, банковские карты, жесткий диск, документы с расчетными данными, копии документов граждан Украины с фотографиями и деньги", - говорится в сообщении.

В Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу

Мужчине вручили подозрение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее пограничники разоблачили незаконную схему вывоза мужчин за границу в Одесской области.

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