У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Мешканець Дніпра сприяв виїзду через кордон чоловікам, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури .

За даними прокуратури, чоловік збирав підроблені документи про навчання чоловіків призовного віку в університетах Європи, що було підставою для безперешкодного перетину кордону. Вартість такої послуги становила 3000 доларів США.

"Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, банківські картки, жорсткий диск, документи з розрахунковими даними, копії документів громадян України з фотокартками та гроші", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку вручили підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Підозрюваному загрожує до дев'яти років позбавлення волі.