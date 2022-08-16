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У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

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Дніпро, Вівторок 16 серпня 2022 19:25
У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон Фото: у Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Дніпра сприяв виїзду через кордон чоловікам, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, чоловік збирав підроблені документи про навчання чоловіків призовного віку в університетах Європи, що було підставою для безперешкодного перетину кордону. Вартість такої послуги становила 3000 доларів США.

"Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, банківські картки, жорсткий диск, документи з розрахунковими даними, копії документів громадян України з фотокартками та гроші", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Чоловіку вручили підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Підозрюваному загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше прикордонники викрили незаконну схему вивозу чоловіків за кордон в Одеській області.

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