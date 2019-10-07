В Днепре разоблачили руководство метрополитена на закупках непригодного оборудования

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство "Днепровского метрополитена" на закупках непригодного оборудования, из-за чего появилась угроза жизни пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в конце 2017 чиновники купили у частной компании оборудование времен СССР, которое было непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Оборудование приобрели под видом нового на 2,6 миллиона гривен. В реальности цена этого обородувания оценивается в пределах 100 тысяч гривен.

"Проведена судебная экспертиза установила, что в результате проведенной противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров", - говорится в сообщении.

Руководителю метрополитена и директору частной компании, у которой закупали оборудование, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали руководителя таможенного поста в Черниговской области в подозрении в сделке, из-за которой госбюджет ежемесячно терял более миллиона гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области задержали главу управления полиции за сбыт наркотиков. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.