У Дніпрі викрили керівництво метрополітену на закупівлі непридатного обладнання

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво "Дніпровського метрополітену" на закупівлі непридатного обладнання, через що з'явилася загроза життю пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, в кінці 2017 чиновники купили у приватної компанії обладнання часів СРСР, яке було непридатне для використання в механообробному процесі. Обладнання придбали під виглядом нового на 2,6 мільйона гривень. У реальності ціна цього обладнання оцінюється в межах 100 тисяч гривень.

"Проведена судова експертиза встановила, що в результаті проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитків на суму майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену і відповідно життю та здоров'ю пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Керівнику метрополітену і директору приватної компанії, у якої закуповували обладнання, повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали керівника митного поста в Чернігівській області у підозрі в угоді, за якою держбюджет щомісяця втрачав більше мільйона гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області затримали главу управління поліції за збут наркотиків. Він продавав наркотичні засоби та сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.