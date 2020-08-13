В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре работу конвертационного центра. Его оборот ежемесячно составлял почти 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, организаторы конвертцентра проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

"По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом", - сообщили в СБУ.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

"Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Напомним, в конце июня правоохранители заблокировали деятельность конвертцентра с оборотом в 400 млн гривен.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила схему хищения 17 млн гривен, к которой были причастны бывшие чиновники Минкультуры.