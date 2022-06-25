В Днепре прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что в субботу, 18 июня, вечером российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Враг атаковал нефтебазу. В результате ударов пострадали 14 человек.

До этого сообщалось, что в результате обстрела российскими военными Новомосковского района Днепропетровской области погибли два человека. Один скончался в больнице.

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