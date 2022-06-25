У Дніпрі пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що в суботу, 18 червня, ввечері російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Ворог атакував нафтобазу. В результаті ударів постраждали 14 осіб.

До цього повідомлялося, що в результаті обстрілу російськими військовими Новомосковського району Дніпропетровської області загинули дві людини. Один помер у лікарні.

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