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В Днепре прозвучала еще одна серия взрывов

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Днепр, Суббота 16 июля 2022 00:01
В Днепре прозвучала еще одна серия взрывов Фото: в Днепре прозвучала новая серия взрывов (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

В Днепре прозвучала новая серия взрывов. На данный момент о воздушной тревоге не сообщалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Сообщается, что причиной новых взрывов стала детонация боеприпасов после вечернего ракетного удара.

Напомним, сегодня вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Также взрывы слышали в Кременчуге и Житомире.

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Днепр ракетный удар Вторжение России в Украину
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