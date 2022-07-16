В Днепре прозвучала еще одна серия взрывов

В Днепре прозвучала новая серия взрывов. На данный момент о воздушной тревоге не сообщалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Сообщается, что причиной новых взрывов стала детонация боеприпасов после вечернего ракетного удара.

Напомним, сегодня вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Также взрывы слышали в Кременчуге и Житомире.

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