В Днепре произошла драка с муниципальной стражей из-за сноса МАФов

В Днепре во время сноса незаконных киосков активисты подрались с муниципальной полицией

В Днепре во вторник, 17 июля, на улице Бердянской, 1, демонтировали 28 незаконно размещенных временных сооружений. Во время сноса МАФов произошла стычка между муниципальными полицейскими и активистами, которые препятствовали демонтажу киосков, передает Днепровский горсовет.

В горсовете отметили, что киоски снесли на основании соответствующего решения исполкома 5 июля 2018 года, поскольку у владельцев МАФов не было необходимых разрешительных документов на их размещение.

"Во время демонтажа МАФов неизвестные молодые люди оказали сопротивление коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, которая охраняла проведения соответствующих работ. Нарушители бросали камни, использовали бить и жгли шины. На соответствующую ситуацию отреагировала полиция", - сообщили в горсовете.

Фото: столкновения в Днепре (dniprorada.gov.ua)

В мэрии Днепра сказали, что после демонтажа киосков территорию очистят от мусора.

"Также планируется провести благоустройство сквера, который находится рядом с местом бывшего размещения киосков", - отметили в горсовете.

Информации о пострадавших или задержанных в горсовете не предоставили. Вместе с тем, издание "Наше місто" сообщает, что в сотрудников "Муниципальной стражи" стреляли из травматического оружия и обливали зеленкой. Полиция взяла в оцепление место демонтажа. Всех участников столкновений задержали и положили на землю.

Напомним, в метрополитене Киева на сегодня демонтировано 172 МАФы, в которых выявлены нарушения пожарной безопасности.