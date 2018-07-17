У Дніпрі сталася бійка з муніципальною вартою у зв'язку зі знесенням МАФів

У Дніпрі під час знесення незаконних кіосків активісти побилися з муніципальною поліцією

У Дніпрі в вівторок, 17 липня, на вулиці Бердянській, 1, демонтували 28 незаконно розміщених тимчасових споруд. Під час зносу МАФів сталася сутичка між муніципальною вартою та активістами, котрі перешкоджали демонтажу кіосків, передає Дніпровська міськрада.

У міськраді зазначили, що кіоски знесли на підставі відповідного рішення виконкому 5 липня 2018 року, оскільки у власників МАФів не було необхідних дозвільних документів на їх розміщення.

"Під час демонтажу МАФів невідомі молодики чинили опір комунальникам та співробітникам муніципальної варти, яка охороняла проведення відповідних робіт. Порушники жбурляли каміння, використовували бити та палили шини. На відповідну ситуацію відреагувала поліція", - повідомили в міськраді.

Фото: сутички в Дніпрі (dniprorada.gov.ua)

У мерії Дніпра сказали, що після демонтажу кіосків територію очистять від сміття.

"Також планується провести благоустрій скверу, який знаходиться поруч із місцем колишнього розміщення кіосків", - зазначили в міськраді.

Інформації щодо постраждалих чи затриманих у міськраді не надали. Разом з тим, видання "Наше місто" повідомляє, що у співробітників "Муніципальної варти" стріляли з травматичної зброї і обливали зеленкою. Поліція взяла в оточення місце демонтажу. Усіх учасників сутичок, затримали і поклали на землю.

Нагадаємо, у метрополітені Києва на сьогодні демонтовано 172 МАФи, у котрих виявлено порушення пожежної безпеки.