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В Днепре произошла стрельба в кафе. Задержаны 15 человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Днепре в одном из кафе произошла стрельба. В результате хулиганских действий никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел ночью 28 февраля в кафе по улице Высоковольтная.

"По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлено 15 человек", - добавили правоохранители.

Напомним, в начале недели в Харькове произошла стрельба на одной из улиц. В результате погиб мужчина. Подозреваемого стрелка задержали.

Также РБК-Украина писало, что днями в одном из районов Киева произошла стрельба возле застройки. Тогда правоохранители проводили обыски у офиса ОПЗЖ.

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