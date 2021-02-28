В Днепре произошла стрельба в кафе. Задержаны 15 человек

В Днепре в одном из кафе произошла стрельба. В результате хулиганских действий никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел ночью 28 февраля в кафе по улице Высоковольтная.
"По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлено 15 человек", - добавили правоохранители.
Напомним, в начале недели в Харькове произошла стрельба на одной из улиц. В результате погиб мужчина. Подозреваемого стрелка задержали.
Также РБК-Украина писало, что днями в одном из районов Киева произошла стрельба возле застройки. Тогда правоохранители проводили обыски у офиса ОПЗЖ.