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У Дніпрі сталася стрілянина в кафе. Затримано 15 осіб

Автор: Ігор Литвиненко

У Дніпрі в одному з кафе сталася стрілянина. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався вночі 28 лютого у кафе по вулиці Високовольтна.

"За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні розважального закладу, здійснили кілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі пошкодили машину, що була припаркована біля закладу", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

"Для з'ясування всіх обставин події у відділення поліції доставлено 15 осіб", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, на початку тижня у Харкові сталася стрілянина на одній з вулиць. В результаті загинув чоловік. Стрільця затримали підозрюваного.

Також РБК-Україна писало, що днями в одному з районів Києва сталася стрілянина біля забудови. Тоді правоохоронці проводили обшуки в офісі ОПЗЖ.

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