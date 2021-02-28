У Дніпрі сталася стрілянина в кафе. Затримано 15 осіб

Інцидент стався вночі 28 лютого у кафе по вулиці Високовольтна.

"За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні розважального закладу, здійснили кілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі пошкодили машину, що була припаркована біля закладу", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

"Для з'ясування всіх обставин події у відділення поліції доставлено 15 осіб", - додали правоохоронці.