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У Дніпрі стався вибух у машині, є потерпілий

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Дніпро, Четвер 02 вересня 2021 15:20
У Дніпрі стався вибух у машині, є потерпілий Фото: в машині могла вибухнути страйкбольна граната (dp.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Соборному районі Дніпра на вулиці Ливарній стався вибух у машині. За попередніми даними, вибухнула страйкбольна граната.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння.

"В результаті події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля. Зараз водій доставлений в лікарню. Його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

З місця події вилучили фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку. Вирішується питання про надання правової кваліфікації інциденту.

У Дніпрі стався вибух у машині, є потерпілий

Фото: наслідки вибуху (dp.npu.gov.ua)

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Дніпро Вибух
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