У Дніпрі стався вибух у машині, є потерпілий
Фото: в машині могла вибухнути страйкбольна граната (dp.npu.gov.ua)
У Соборному районі Дніпра на вулиці Ливарній стався вибух у машині. За попередніми даними, вибухнула страйкбольна граната.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Повідомляється, що вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння.
"В результаті події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля. Зараз водій доставлений в лікарню. Його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
З місця події вилучили фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку. Вирішується питання про надання правової кваліфікації інциденту.
Фото: наслідки вибуху (dp.npu.gov.ua)