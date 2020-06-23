У Дніпрі сталася пожежа в багатоквартирному будинку

Фото з місця пожежі (dsns.gov.ua)

Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів

У вівторок, 23 червня, на вулиці Олешківської Самарського району міста Дніпро сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Загорівся другий поверх і дах будинку.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце пожежі направили 15 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогнем охоплений другий поверх і дах будинку. Полум'я миттєво охопило дерев'яне перекриття та приміщення другого поверху. Вогнем знищено дах будинку на площі 150 м. кв., Пошкоджено дерев'яне перекриття на площі 50 м. кв. Загальна площа пожежі склала 200 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізували о 17:18 і ліквідували о 17:47.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області сталося ДТП, 3 людини загинули та 4 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в неділю стався вибух газу в одному з багатоквартирних будинків, в результаті чого загинули п'ять осіб.

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Автор: Максим Зайченко