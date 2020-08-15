В Днепре произошел масштабный пожар на предприятии

В Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар. По состоянию на сейчас, его локализовали.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел на складе хранения поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей и емкостей с автомобильным маслом. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 40 человек. л/с и 12 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадали трое человек.

Ранее сообщалось, что во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа.

Кроме того, в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.