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В Днепре прогремел взрыв в жилом доме

Автор: РБК-Украина

В Днепре произошел взрыв в доме в Соборном районе города. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровское районное управление полиции.

Правоохранители находятся на месте происшествия. В результате взрыва пострадавших нет.

Сообщение о взрыве поступило около 7 утра. Он случился в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.

В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

О причинах взрыва пока не сообщают.

Ранее в Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушены частный жилой дом, есть погибший.

Напомним, в апреле у линии фронта на Донбассе в селе Гранитное тоже взорвался бытовой газ, но погибших или пострадавших не было.

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ДнепрВзрыв