Филатов рассказал о ходе строительства первого индустриального парка в Днепре

По его словам, участок будет удобной для строительства необходимой инфраструктуры и имеет необходимые мощности. Со своей стороны город будет инвестировать в сети и технические условия.

"Спасибо городскому голове, что он пригласил. Этого не было в нашей программе. Это действительно объект, который достоин внимания", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время пребывания в Днепре 6 апреля.

Кроме этого, представитель правительства осмотрел реконструкцию УВК № 33. Во время обновления здесь сохранили исторический фасад здания, отремонтировали коридоры и кабинеты. Все вещи, интерактивное оборудование, приобретенные за счет средств города.

"Впереди - реконструкции больниц (кроме уже сделанного, - ред.), других объектов коммунальной собственности. Это нужно, чтобы защищать интересы территориальной громады и улучшать жизнь людей", - сказал Борис Филатов.