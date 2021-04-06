Філатов розповів про хід будівництва першого індустріального парку в Дніпрі

За його словами, ділянка буде зручною для будівництва необхідної інфраструктури та має потрібні потужності. Зі свого боку місто інвестуватиме в мережі та технічні умови.

"Дякую міському голові, що він запросив. Цього не було в нашій програмі. Це дійсно об’єкт, який вартий уваги", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час перебування у Дніпрі 6 квітня.

Крім цього, представник уряду оглянув реконструкцію НВК № 33. Під час оновлення тут зберегли історичний фасад будівлі, відремонтували коридори та кабінети. Усі речі, інтерактивне обладнання - придбані коштом міста.

"Попереду - реконструкції лікарень (окрім уже зробленого, - ред.), інших об’єктів комунальної власності. Це потрібно, щоб захищати інтереси територіальної громади та покращувати життя людей", - сказав Борис Філатов.