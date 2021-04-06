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Філатов розповів про хід будівництва першого індустріального парку в Дніпрі

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі триває будівництво індустріального парку "Innovation Forpost", який розташовується на території колишнього промислового заводу. Проект має допомогти залучити у місто потенційних інвесторів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає прес-служба.

За його словами, ділянка буде зручною для будівництва необхідної інфраструктури та має потрібні потужності. Зі свого боку місто інвестуватиме в мережі та технічні умови.

"Дякую міському голові, що він запросив. Цього не було в нашій програмі. Це дійсно об’єкт, який вартий уваги", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час перебування у Дніпрі 6 квітня.

Крім цього, представник уряду оглянув реконструкцію НВК № 33. Під час оновлення тут зберегли історичний фасад будівлі, відремонтували коридори та кабінети. Усі речі, інтерактивне обладнання - придбані коштом міста.

"Попереду - реконструкції лікарень (окрім уже зробленого, - ред.), інших об’єктів комунальної власності. Це потрібно, щоб захищати інтереси територіальної громади та покращувати життя людей", - сказав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Дніпрі проведуть масштабну реконструкцію п'яти комунальних об'єктів. Міська влада проведе роботи на умовах співфінансування в рамках "Великого будівництва".

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Новини України ДніпропаркБорис Філатов
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