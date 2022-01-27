В Днепре продолжают обновлять наружное освещение

В Днепре продолжают модернизировать наружное освещение по ул. Набережная Победы. Утром 27 января кипит работа на участке около сквера Прибрежный, работы планируют закончить до конца февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Вместо старой линии из неизолированного алюминиевого провода проведут новую воздушную линию из самонесного провода протяженностью в 6 тыс. метров. Также установят 146 двойных кронштейнов. Смонтируют 294 LED-светильника, ведь они сэкономят электроэнергию и будут ярче светиться. К тому же вся Набережная Победы будет постепенно переводиться на LED-освещение", - отметил руководитель производственно-технического отдела КП "Горсвет" Днепровского городского совета Андрей Кравец.

Ежедневно работают 4 единицы техники и 12 человек, отметил подрядчик Алексей Григораш: "Мы работаем постоянно, в любую погоду. Конечно, соблюдая правила техники безопасности. Все постоянно проверяем и делаем на совесть".

"В прошлом году мы провели обновление на участке от Мерефо-Херсонского моста до Института физкультуры, также проводилась реконструкция по просп. Героев", - подытожил Андрей Кравец.