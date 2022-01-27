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В Дніпрі продовжують оновлювати зовнішнє освітлення

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 12:20
В Дніпрі продовжують оновлювати зовнішнє освітлення Фото: керівник виробничо-технічного відділу КП "Міськсвітло" ДМР Андрій Кравець (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі продовжують модернізувати зовнішнє освітлення по вул. Набережній Перемоги. Зранку 27 січня кипить робота на ділянці біля скверу Прибережний, роботи планують закінчити до кінця лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Замість старої лінії з неізольованого алюмінієвого проводу проведуть нову повітряну лінію з самонесного проводу протяжністю у 6 тис. метрів. Також встановлять 146 подвійних кронштейнів. Змонтують 294 LED-світильники, адже вони зекономлять електроенергію та яскравіше світитимуть. До того ж вся Набережна Перемоги поступово переводитиметься на LED-освітлення", - зауважив керівник виробничо-технічного відділу КП "Міськсвітло" Дніпровської міської ради Андрій Кравець.

Щодня працюють 4 одиниці техніки та 12 людей, зауважив підрядник Олексій Григораш: "Ми працюємо постійно, у будь-яку погоду. Звичайно, дотримуючись правил техніки безпеки. Усе постійно перевіряємо й робимо на совість".

"Торік ми провели оновлення на ділянці від Мерефо-Херсонського мосту до Інституту фізкультури, також проводилась реконструкція по просп. Героїв", - підсумував Андрій Кравець.

Як повідомлялось, раніше у Дніпрі встановили дві високошвидкісні камери автоматичної фіксації порушення швидкісного режиму.

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