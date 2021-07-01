У Дніпрі триває ремонт дворів і внутрішньоквартальних доріг, - Філатов

За його словами, обсяг і темп робіт із ремонту дворів і внутрішньоквартальних доріг, які роблять протягом останніх років, - безпрецедентний.

"Це не просто окремі двори чи окремі дороги. Це - реальні об’єднані локації. Ми наведемо лад. Люди бачать якість - і тротуарів зокрема. Ремонтів тут не було кілька десятків років, тож коли з‘явилась техніка, для місцевих мешканців це було неабияким здивуванням. Роботи триватимуть. І сподіваємося, що погодні умови нам не завадять", - сказав Борис Філатов.