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В Днепре почти 600 предприятий обязали установить станции мониторинга вредных выбросов

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Днепр, Среда 23 июня 2021 15:00
В Днепре почти 600 предприятий обязали установить станции мониторинга вредных выбросов Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Днепре почти 600 предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых приводит или может привести к ухудшению состояния атмосферного воздуха, поверхностных или подземных вод, должны до конца 2021 года установить специальные станции мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон и за состоянием сточных вод в канализационные сети города.

Соответствующее решение приняли во время 8-й сессии Днепровского городского совета.

Этим решением коммунальные предприятия "Экополис" и "Днепрводоканал" определены уполномоченными по мониторингу вредных выбросов в атмосферный воздух и воду на определенных предприятиях, учреждениях, организациях.

Станции мониторинга присоединят к электрическим сетям и системе ситуационного видеонаблюдения города.

"В случае нарушения сроков установки таких станций коммунальное предприятие "Днепроводоканал" будет иметь право отключать предприятия от сетей водоотведения", - говорится в решении.

В Днепре почти 600 предприятий обязали установить станции мониторинга вредных выбросов

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о главных решениях 8-й сессии горсовета Днепра.

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