В Днепре продолжается демонтаж еще почти 150 незаконных рекламных конструкций 

В Днепре сносят еще почти 150 незаконных рекламных конструкций. Демонтаж продолжается по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Днепра Филатова.

По его словам, попытки настоящих владельцев незаконных конструкций использовать их через подставных лиц будут безрезультатны.

"Меня не интересует, кто является настоящим владельцем незаконных бордов. К которым они относятся политических сил или бизнес-групп. Моя задача - навести в городе порядок. И я это сделаю. Мэрия выиграла все суды, и действует исключительно в рамках закона", - добавил мэр.

Сейчас во время проведения работ удалось избежать провокаций и порчи коммунальной техники, которые имели место во время предварительного демонтажа.

Как известно, бесконтрольное установление рекламных плоскостей в прошлом привело к искажению исторического центра и прилегающих улиц.

Также, как ранее заявлял Филатов, в Днепре будут демонтировать незаконные здания, пристройки, балконы, гаражи - в целом любые объекты, возведенные без необходимых документов и нелегально использующие муниципальные коммуникации.