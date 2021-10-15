У Дніпрі триває демонтаж ще майже 150 незаконних рекламних конструкцій 

У Дніпрі зносять ще майже 150 незаконних рекламних конструкцій. Демонтаж триває по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Дніпра Філатова.

За його словами, намагання справжніх власників незаконних конструкцій використовувати їх через підставних осіб будуть безрезультатні.

"Мене не цікавить, хто є справжнім власником незаконних бордів. До яких вони належать політичних сил або бізнес-груп. Моє завдання - навести в місті лад. І я це зроблю. Мерія виграла всі суди, і діє виключно в рамках закону", - додав мер.

Нині під час проведення робіт вдалося уникнути провокацій та псування комунальної техніки, які мали місце під час попереднього демонтажу.

Як відомо, безконтрольне встановлення рекламних площин у минулому призвело до спотворення історичного центру та прилеглих вулиць.

Також, як раніше заявляв Філатов, у Дніпрі демонтуватимуть незаконні будівлі, прибудови, балкони, гаражі - загалом будь-які об’єкти, що зведені без необхідних документів і нелегально використовують муніципальні комунікації.