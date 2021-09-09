У Дніпрі презентували інформаційну платформу для розвитку бізнеса

У Дніпрі відбулася презентація інформаційної платформи "Бізнес-простір Дніпра". Його було створено за ініціативою міського голови Бориса Філатова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Філатова.

Зазначається, що головна мета проекту - підтримка малого та середнього бізнесу, а також вдосконалення системи взаємодії між владою міста й підприємцями.

"Головна функція веб-ресурсу "Бізнес-простір Дніпра" - надання просвітницької інформації щодо найактуальніших питань із започаткування та у процесі ведення бізнесу. Нашою метою було створити платформу для взаємодії та діалогу між підприємцями та міською владою так, щоб перші могли оперативно знаходити усю необхідну інформацію та отримувати відповіді. Цей сервіс є інноваційним, ми запустили його раніше, і люди вже мали можливість скористатися його перевагами. Однак остаточно його концепція із переліком конкретних заходів сформувалася цьогоріч, коли було ухвалено комплексну програму здійснення регуляторної політики", - заявив директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Артем Павлов.

Окрім онлайн-заходів, у рамках проекту також заплановано офлайн-зустрічі та консультування. Зокрема, створено "Школу підприємця".

"У "Школі підприємця" слухачам надаватимуть усі необхідні знання щодо побудови, ведення та розвитку бізнесу. Матеріал видаватимуть лектори-підприємці із великим досвідом, ті, що створили собі ім'я та мають гідну репутацію. Регулярно відбуватимуться зустрічі для обговорення матеріалу, надання роз’яснень та консультацій", - повідомила радник міського голови Єлизавета Буртова.