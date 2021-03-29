В Днепре появился сервис по шерингу электросамокатов

В Днепре заработал сервис аренды электросамокатов. Круглосуточно ними можно кататься по центру города и набережной.

По его словам, такой шеринг в настоящее время популярен во многих европейских странах. Со своей стороны Днепр готов к внедрению таких инициатив, ведь за последние пять лет системно развивает городскую среду.

"Мы приветствуем инвесторов в городе. Такой сервис является и должен быть частью городского транспорта. Это может несколько разгрузить наши улицы от пробок, припаркованных автомобилей - как это происходит в городах Европы. Мы благодарны тем, кто внедряет такие сервисы, и кто ими пользуется", - отметил Александр Санжара.

Воспользоваться услугой можно через специальное приложение - QR-код для его загрузки прикреплен к каждому самоката. Программа списывает с пользователя стоимость поездки, сигнализирует о выезде из зоны покрытия катания и отслеживает каждое такое транспортное средство - чтобы избежать кражи.

В приложении также обозначены точки парковки - всего в городе их 11, в частности и возле мэрии Днепра.

"Мы договорились с городом, что на таких вот синих квадратиках будут каждое утро появляться наши самокаты. Как остановки общественного транспорта. Относительно расширения зоны покрытия - мы посмотрим, как пойдет пилотный проект. Будем смотреть на спрос, опыт и тому подобное", - пояснил директор по развитию компании Kiwi Scooter Sharing Алексей Кушка.

Он также добавил, что в случае ДТП необходимо вызвать скорую помощь и полицию и сообщить о ситуации в чате приложения.

В целях безопасности горожанам, младше 14 лет, советуют пользоваться услугой под присмотром родителей. Обслуживать самокаты и возвращать их к точкам парковку будут сотрудники компании-оператора.

Стоимость услуги составляет 10 грн за разблокировку, а далее - 3 грн за каждую минуту. Скорость самоката - до 20-25 км в час.

"В Днепре сейчас 100 самокатов, дальше - будет больше. Это мобильный и экологичный вид транспорта, которым теперь могут пользоваться жители и гости города. В приложении видно, где можно ездить и где можно оставить самокат. Приложение не даст возможности завершить поездку - средства будут списываться до тех пор, пока клиент не заедет в зону, где можно запарковать самокат", - сообщил представитель компании Александр Божевский.