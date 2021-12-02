В Днепре построили Южную объездную

"В целом в регионе строят три магистрали. Трассу в направлении Киева, Южный и Северный обходы Днепра. На финише - работы на новой дороге, соединяющей трассу Н-08 с Южным мостом. Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не будет создавать пробок", - сообщил Валентин Резниченко.

Южный обход Днепра имеет четыре полосы. На пересечении с улицей Аэропортовской дорожники соорудили двухуровневую развязку, чтобы удобно было добраться до аэропорта. Там, где автодорога проходит вдоль полей, построили путепровод - для проезда сельхозтехники.

"Южный обход построили по современным стандартам. Сейчас завершаем наносить разметку. Она из пластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью и световозвращающими свойствами. Ночью подсвечивается, отражая во тьме свет фар", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

На отдельных участках сейчас устанавливается дополнительное освещение. Фонарями оснастят развязки и подход к мосту.