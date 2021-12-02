У Дніпрі збудували Південну об'їзну

"Загалом у регіоні будують три магістралі. Трасу в напрямку Києва, Південний та Північний обходи Дніпра. На фініші - роботи на новій дорозі, що з’єднує трасу Н-08 із Південним мостом. Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів", - повідомив Валентин Резніченко.

Південний обхід Дніпра має чотири смуги. На перетині з вулицею Аеропортівською дорожники спорудили дворівневу розв’язку, аби зручно було дістатися летовища. Там, де автошлях проходить уздовж полів, звели шляхопровід - для проїзду сільгосптехніки.

"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар", - розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

На окремих ділянках зараз встановлюють додаткове освітлення. Ліхтарями оснастять розв’язки та підхід до мосту.