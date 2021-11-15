В Днепропетровской области полностью отремонтировали трассу на Никополь

В Днепропетровской области финиширует ремонт трассы на Никополь, которую глобально обновляют впервые за 40 лет. Общая протяженность государственной трассы - 56 км. На днях там завершили укладку нового асфальта на последнем 14-километровом отрезке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, новая "дорожная одежда" имеет толщину более 30 см и является трехслойной: снизу основание из щебеночно-песчаной смеси, за ней выравнивающий слой асфальтобетона, сверху - финишный.

Сейчас на никопольской трассе завершаются работы на обочине: установка знаков, обустройство водоотвода, обустройство современных остановок общественного транспорта со скамьями и тактильной плиткой для незрячих.

"В этом году в области проделана огромная работа в дорожной отрасли. Отремонтировано около 400 км автодорог. Как местного, так и государственного значения. И развитие инфраструктуры продолжается", - отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

На никопольской трассе в разгар работ круглосуточно работала сотня человек и более 80 единиц техники.

"Последний капремонт никопольской магистрали проводили в 1979 году. Старое дорожное покрытие давно исчерпало срок эксплуатации. Теперь по всей протяженности трассы - новое", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.