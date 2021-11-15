ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Днепропетровской области полностью отремонтировали трассу на Никополь

Новина українською →
Днепр, Понедельник 15 ноября 2021 13:11
В Днепропетровской области полностью отремонтировали трассу на Никополь Фото: в Днепропетровской области полностью отремонтировали трассу на Никополь (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области финиширует ремонт трассы на Никополь, которую глобально обновляют впервые за 40 лет. Общая протяженность государственной трассы - 56 км. На днях там завершили укладку нового асфальта на последнем 14-километровом отрезке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, новая "дорожная одежда" имеет толщину более 30 см и является трехслойной: снизу основание из щебеночно-песчаной смеси, за ней выравнивающий слой асфальтобетона, сверху - финишный.

Сейчас на никопольской трассе завершаются работы на обочине: установка знаков, обустройство водоотвода, обустройство современных остановок общественного транспорта со скамьями и тактильной плиткой для незрячих.

"В этом году в области проделана огромная работа в дорожной отрасли. Отремонтировано около 400 км автодорог. Как местного, так и государственного значения. И развитие инфраструктуры продолжается", - отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

На никопольской трассе в разгар работ круглосуточно работала сотня человек и более 80 единиц техники.

"Последний капремонт никопольской магистрали проводили в 1979 году. Старое дорожное покрытие давно исчерпало срок эксплуатации. Теперь по всей протяженности трассы - новое", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Напомним, ранее глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано 18,4 км трассы Днепр-Обуховка, которая проходит по территории Днепровского района и соединяется с государственной магистралью Н-31 "Днепр - Решетиловка", которую строят "с нуля".

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают