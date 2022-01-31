В Днепре подросток "заминировал" школу: родителям грозит штраф

В Днепре полиция установила 12-летнего подростка, сообщившего о ложном минировании школы. Родителям грозит штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, 31 января около 10:00 поступило сообщение о заминированной школе в Новокодакском районе Днепра мине. Из учебного заведения эвакуировали детей и персонал. Затем взрывотехники и кинологи обследовали здание и близлежащую территорию. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что о заминировании школы сообщил ученик 7-го класса другого учебного заведения Новокодацкого района. В присутствии родителей 12-летний подросток объяснил, что это была шутка.
За ложное сообщение о минировании учебного заведения на родителей ребенка составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей). Им грозит штраф.
Напомним, вечером 30 января в Днепре заминировали два торгово-развлекательных центра.
Отметим, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в Запорожской области.