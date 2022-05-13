В Днепре подразделениям Нацгвардии передали 195 новых радиостанций

Радиостанции работают в диапазоне, используемом всеми подразделениями Нацгвардии. Устройства имеют современную систему шифрования, ведь враг всегда заинтересован перехватить радиообмен.

"Они нужны в зоне выполнения боевых задач для отпора вооруженной агрессии российской федерации. Это - основа боевого обеспечения", - сказал инженер отделения кибернетической защиты узла связи, лейтенант Алексей Воробьев.

Рации приобрели благодаря международному благотворительному фонду " Украина! Я за тебя", а также ОО "Мольфар". Это один из примеров сотрудничества Штаба обороны Днепра с различными фондами и волонтерскими организациями для обеспечения украинской армии, Нацгвардии и теробороны всем необходимым для борьбы с российскими оккупантами.

"Связь - это жизненная необходимость для ведения боевых действий. Так же как оружие или боеприпасы. И это очень нужно, мы разыскиваем средства связи по всему миру", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, отметив, что радиостанции обязательно должны попасть на передовую, где у них есть наибольшая потребность.