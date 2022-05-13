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У Дніпрі підрозділам Нацгвардії передали 195 нових радіостанцій

Фото: у Дніпрі підрозділам Нацгвардії передали 195 нових радіостанцій (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі підрозділам Національної гвардії України передали 195 нових радіостанцій - із захистом від глушіння та прослуховування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Радіостанції працюють у діапазоні, що використовується всіма підрозділами Нацгвардії. Пристрої мають сучасну систему шифрування, адже ворог завжди зацікавлений перехопити радіообмін.

"Вони потрібні в зоні виконання бойових завдань для відсічі збройної агресії російської федерації. Це - основа бойового забезпечення", - сказав інженер відділення кібернетичного захисту вузла зв’язку, лейтенант Олексій Воробйов.

Рації придбали завдяки міжнародному благодійному фонду "Україно! Я за тебе", а також ГО "Мольфар". Це один із прикладів співпраці Штабу оборони Дніпра з різними фондами та волонтерськими організаціями для забезпечення української армії, Нацгвардії та тероборони всім необхідним для боротьби з російськими окупантами.

"Зв’язок - це життєва необхідність для ведення бойових дій. Так само як зброя чи боєприпаси. І це дуже потрібно, ми розшукуємо засоби зв’язку по всьому світу", - сказав мер Дніпра Борис Філатов, наголосивши, що радіостанції обов’язково мають потрапити на передову, де в них є найбільша потреба.

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