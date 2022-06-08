UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проезд Днепре может подорожать сразу в три раза: каким будет тариф

Фото: маршрутка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Цены на проезд в маршрутках Днепра могут вырасти с 10 до 20 или даже 30 гривен. Причинами этого являются подорожание горючего и запчастей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Специалист департамента транспорта городского совета Иван Васючков заявляет, что никто не понимает, какая будет стоимость дизельного топлива через неделю или полторы. Однако тенденции по уменьшению цены не наблюдается.

Отметим, ранее Васючков заявлял, что рост тарифов не следует ожидать в ближайшие недели, поскольку часть расходов пока компенсируют из городского бюджета. Однако, проезд может подорожать летом.

"Ситуация складывается так, что, скорее всего, подорожание проезда этим летом все же произойдет. Вопрос, до какой цифры, сейчас подвешен в воздухе. При той цене, которая сейчас есть на заправочных станциях либо на оптовом рынке, тариф может вырасти и до 20 гривен", - заявлял он.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске подняли стоимость проезда в маршрутках до 10 гривен, а в Полтаве повысили стоимость проезда почти вдвое - с 8 до 15 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрТарифы