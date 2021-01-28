В Днепре перевозчики пополнили подвижной состав автобусами большой вместимости

В Днепре маршруты № 107, 146-А и 146-Б пополнятся автобусами большой вместимости - 11 машин недавно прибыли из Финляндии. Перед выпуском на дороги они проходят техническое обслуживание.

Об этом сообщил специалист сектора контроля и мониторинга выполнения договорных обязательств отдела пассажирских перевозок управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

"Всего в этом году в Днепр прибыли 17 автобусов большой вместимости. Шесть из них уже работают на маршрутах № 51 и № 115. Еще 11 сейчас проходят техническое обслуживание. Эти машины заменят автобусы средней вместимости на маршрутах № 107, 146-А и 146-Б. В планах оснастить полностью эти маршруты автобусами большой вместимости уже до конца лета", - сказал Иван Васючков.

Перед выпуском на маршрут проверяется техническое состояние автобуса, проводится химчистка и перекраска.

"Сейчас происходит стандартная подготовка машин к выходу на маршруты. Все автобусы прошли техобслуживание и химчистку, часть из них находится на покраске, поскольку мы брендируем их в один цвет - желтый. Уже на этой неделе постепенно автобусы будут выезжать на маршруты", - рассказал подробнее директор ООО ПКФ "Игрек" Михаил Клокун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Перевозчиков будут выбирать на 16 маршрутах.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 января в Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.