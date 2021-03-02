У Дніпрі пацієнт з коронавірусом намагався вчинити суїцид

У Дніпрі пацієнт з тяжкою формою коронавірусу намагався перерізати собі горло. Зараз він знаходиться в важкому стані в реанімації.

Про це повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, 54-річного чоловіка 12 лютого доставили у відділення для COVID-хворих до однієї з лікарень міста. У нього були вражені легені на 95% і двосторонній пневмоторакс. Пацієнта згодом прооперували і встановили два дренажу.

"Не витримавши страждань, пацієнт вирішив покінчити з собою. Здобувши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу", - написав Риженко.

Він також додав, що в суботу чоловіка доставили в лікарню імені Мечникова.

"Наші ЛОР-хірурги зашили поріз. Зараз пацієнт у вкрай важкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - повідомив головний лікар.