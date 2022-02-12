В Днепре отменяют дистанционку в школах. Но есть ограничения

В Днепре с 14 февраля отменяют дистанционную форму обучения в школах. Однако сохраняется ряд ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.
"С 14 февраля образовательный процесс для учащихся 1-11 классов Днепра будет организован в обычном режиме", - говорится в сообщении.
При этом в департаменте отметили, что очные занятия в школах должны проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе:
Напомним, 11 февраля в Херсонской области продлили дистанционное обучение в школах до 24 февраля.
Отметим, в конце января в комментарии РБК-Украина Министерство здравоохранения объяснило возвращение дистанционной форму обучения у учебных заведениях.