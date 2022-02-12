У Дніпрі скасовують дистанційку в школах. Але є обмеження

У Дніпрі з 14 лютого скасовують дистанційну форму навчання в школах. Однак зберігається ряд обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
"З 14 лютого освітній процес для учнів 1-11 класів Дніпра буде організований у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
При цьому в департаменті зазначили, що очні заняття в школах повинні проводитися з дотриманням протиепідемічних заходів, у тому числі:
Нагадаємо, 11 лютого у Херсонській області продовжили дистанційне навчання в школах до 24 лютого.
Зазначимо, наприкінці січня в коментарі РБК-Україна Міністерство охорони здоров'я пояснило повернення дистанційної форми навчання у навчальних закладах.