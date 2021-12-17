В Днепре открыли Южную объездную парадом из 500 тонн раритетных автомобилей

"В этом году в Днепропетровской области построено и отремонтировано более 550 км дорог - государственных и местных. Среди самых масштабных проектов - объездная дорога Днепра, по которой уже открыли движение. Она разгрузит город от транзитного транспорта. А значит, фуры не будут разрушать улицы областного центра", - рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Южный обход Днепра является трассой первой категории с двумя полосами движения в каждую сторону. Ее строили по современным технологиям, положив 7 слоев дорожной одежды и специальную гео-мембрану, которая будет выводить воду во время осадков и поспособствует устойчивости покрытия. На трассу нанесена разметка из холодного пластика, светящегося ночью.

Для того, чтобы продемонстрировать качество новой дороги, ее открыла колонна автогигантов. Раритетные автомобили ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, КАВЗ 30-70-х и современные грузовики Ford общим весом более 500 тонн проехали по Южной обходной.

Новая дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы Днепра. Ее пропускная способность составляет 20 тыс. машин в сутки.