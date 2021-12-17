У Дніпрі відкрили Південну об’їзну парадом з 500 тонн раритетних автівок

"Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг - державних та місцевих. Серед наймасштабніших проектів - об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру", - розповів голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Південний обхід Дніпра є трасою першої категорії, з двома смугами руху в кожен бік. Її будували за сучасними технологіями, поклавши 7 шарів дорожнього одягу та спеціальну геомембрану, яка буде виводити воду під час опадів та сприятиме стійкості покриття. На трасу нанесена розмітка з холодного пластику, який світиться вночі.

Для того, щоб продемонструвати якість нової дороги, її відкрила колона автогігантів. Раритетні автомобілі ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х та сучасні вантажівки Ford загальною вагою понад 500 тонн проїхали Південною обхідною.

Нова дорога допоможе вивести транзитний транспорт за межі Дніпра. Її пропускна здатність складає 20 тис. машин на добу.