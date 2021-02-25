В Днепре открыли первый STEM-кабинет для школьников

Здесь будут учиться ученики и двух соседних школ - № № 118 и № 121. Второй такой кабинет открылся в школе № 129. В кабинете мехатроники школьники будут практиковаться на минимоделях оборудования, которое сейчас есть на заводе.

"Здесь группы школьников будут работать с отдельными учебными планами. Эти знания дети смогут использовать в будущем, возможно, это повлияет на выбор профессии: навыки, полученные в кабинете мехатроники, позволят этим детям развивать промышленность в нашем городе", - рассказала Ксения Сушко.

Проект Іnterpipe mechatronic lab реализовал департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета совместно с компанией ООО "Интерпайп Украина" - был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве.

"Мехатроника - это как семейный врач для робота: огромный станок, его нужно запрограммировать и настроить. Этот кабинет - первый шаг к тому, чтобы эти дети в будущем могли работать с таким современным оборудованием. Людей, которые такое умеют, не много, и они достаточно востребованы, поэтому эти ученики смогут выбрать профессию, которая им будет интересна и хорошо оплачивается", - добавил народный депутат Дмитрий Кисилевский во время открытия кабинета.

В рамках меморандума учителя уже прошли обучение в "Днепровской политехнике", где они получили навыки работы с оборудованием STEM-кабинета.

"Мехатроника объединяет математику, физику и информатику. Задача детей - понять межпредметную связь, а наша задача как учителя поддержать их. Мехатроника - это не просто знания, это про умение их практически использовать", - рассказал Александр Спичак, учитель физики и информатики гимназии №3, преподаватель STEM-кабинета.