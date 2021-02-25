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Діти

У Дніпрі відкрили перший STEM-кабінет для школярів

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі відкрили перший STEM-кабінет. Він розташувався у гімназії № 3, що по вул. Гулі Корольової.

Про це повідомляє заступник міського голови Дніпра, директор департаменту гуманітарної політики міськради Ксенія Сушко.

Тут вчитимуться учні й двох сусідніх шкіл - № 118 та № 121. Другий такий кабінет запрацював у школі № 129. У кабінеті мехатроніки школярі практикуватимуться на мінімоделях обладнання, яке нині є на заводі.

"Тут групи школярів працюватимуть за окремими навчальними планами. Ці знання діти зможуть використати у майбутньому, можливо, це вплине на вибір професії: навички, отримані у кабінеті мехатроніки, дозволять цим дітям розвивати промисловість у нашому місті", - розповіла Ксенія Сушко.

Проект Іnterpipe mechatronic lab реалізував департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради спільно з компанією ТОВ "Інтерпайп Україна" - було підписано відповідний меморандум про співробітництво.

"Мехатроніка - це як сімейний лікар для робота: є величезний верстат, його потрібно запрограмувати та налаштувати. Цей кабінет - перший крок до того, аби ці діти у майбутньому могли працювати з таким сучасним обладнанням. Людей, які таке вміють, не багато, і вони досить затребувані, тож ці учні зможуть обрати професію, яка їм буде цікава та яка добре оплачується", - додав народний депутат Дмитро Кисилевський під час відкриття кабінету.

У рамках меморандуму вчителі вже пройшли навчання у "Дніпровській політехніці", де вони отримали навички роботи із обладнанням STEM-кабінету.

"Мехатроніка об’єднує математику, фізику та інформатику. Завдання дітей - зрозуміти міжпредметний зв’язок, а наше завдання як вчителя підтримати їх. Мехатроніка - це не просто про знання, це про вміння їх практично використовувати", - розповів Олександр Спичак, учитель фізики та інформатики гімназії № 3, викладач STEM-кабінету.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявляв, що органи місцевого самоврядування, міська влада братимуть більше участі у житті закладів вищої освіти.

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