ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре одновременно запустят в небо 500 моделей ракет. Они "образуют" желто-голубой флаг

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 12:21
В Днепре одновременно запустят в небо 500 моделей ракет. Они "образуют" желто-голубой флаг Фото: в Днепре одновременно запустят 500 моделей ракет (facebook.com/Ветрова Лана)
Автор: Инна Собора

В Днепре установят рекорд Украины. В небо одновременно взлетят 500 моделей ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Национального реестра рекордов Украины Лану Ветрову в Facebook.

Запуск состоится 22 августа с 14:00 до 15:00 на аэродроме "Каменка" в Днепропетровской области в рамках фестиваля воздухоплавания DNIPRO OPEN SKY.

Там проведут запуск 500 моделей ракет, созданных мастерами ракетомоделистами из разных уголков Украины.

Каждая модель ракеты будет иметь размер чуть больший, чем пластиковая бутылка емкостью 0,5 литра. 250 ракет будут окрашены в желтый, а еще 250 - в голубой цвета.

"Все они наполнены нетоксичной краской национальных цветов, благодаря чему при старте сформируют гигантский след в виде цветов флага Украины", - сообщила Ветрова.

Она также опубликовала видео запуска моделей ракет на Рекорд Гиннеса в Нидерландах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр День государственного флага Ракетные испытания
NEWS
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину