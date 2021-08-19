В Днепре одновременно запустят в небо 500 моделей ракет. Они "образуют" желто-голубой флаг

В Днепре установят рекорд Украины. В небо одновременно взлетят 500 моделей ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Национального реестра рекордов Украины Лану Ветрову в Facebook .

Запуск состоится 22 августа с 14:00 до 15:00 на аэродроме "Каменка" в Днепропетровской области в рамках фестиваля воздухоплавания DNIPRO OPEN SKY.

Там проведут запуск 500 моделей ракет, созданных мастерами ракетомоделистами из разных уголков Украины.

Каждая модель ракеты будет иметь размер чуть больший, чем пластиковая бутылка емкостью 0,5 литра. 250 ракет будут окрашены в желтый, а еще 250 - в голубой цвета.

"Все они наполнены нетоксичной краской национальных цветов, благодаря чему при старте сформируют гигантский след в виде цветов флага Украины", - сообщила Ветрова.

Она также опубликовала видео запуска моделей ракет на Рекорд Гиннеса в Нидерландах.