У Дніпрі одночасно запустять в небо 500 моделей ракет. Вони "утворять" жовто-блакитний прапор

У Дніпрі встановлять рекорд України. В небо одночасно злетять 500 моделей ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову у Facebook .

Запуск відбудеться 22 серпня з 14:00 до 15:00 на аеродромі "Кам’янка" в Дніпропетровській області у рамках фестивалю повітроплавання DNIPRO OPEN SKY.

Там проведуть запуск 500 моделей ракет, створених майстрами ракетомоделістами з різних куточків України.

Кожна модель ракети матиме розмір трохи більший ніж пластикова пляшка ємністю 0,5 літри. 250 ракет будуть пофарбовані у жовтий, а ще 250 - у блакитний кольори.

"Усі вони наповнені нетоксичною фарбою національних кольорів, завдяки чому при старті сформують велетенський слід у вигляді кольорів прапора України", - повідомила Вєтрова.

Вона також опублікувала відео запуску моделей ракет на Рекорд Гіннеса в Нідерландах.