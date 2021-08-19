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У Дніпрі одночасно запустять в небо 500 моделей ракет. Вони "утворять" жовто-блакитний прапор

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Четвер 19 серпня 2021 12:21
У Дніпрі одночасно запустять в небо 500 моделей ракет. Вони "утворять" жовто-блакитний прапор Фото: в Дніпрі одночасно запустять 500 моделей ракет (facebook.com/Вєтрова Лана)
Автор: Инна Собора

У Дніпрі встановлять рекорд України. В небо одночасно злетять 500 моделей ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову у Facebook.

Запуск відбудеться 22 серпня з 14:00 до 15:00 на аеродромі "Кам’янка" в Дніпропетровській області у рамках фестивалю повітроплавання DNIPRO OPEN SKY.

Там проведуть запуск 500 моделей ракет, створених майстрами ракетомоделістами з різних куточків України.

Кожна модель ракети матиме розмір трохи більший ніж пластикова пляшка ємністю 0,5 літри. 250 ракет будуть пофарбовані у жовтий, а ще 250 - у блакитний кольори.

"Усі вони наповнені нетоксичною фарбою національних кольорів, завдяки чому при старті сформують велетенський слід у вигляді кольорів прапора України", - повідомила Вєтрова.

Вона також опублікувала відео запуску моделей ракет на Рекорд Гіннеса в Нідерландах.

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