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В Днепре в одноэтажном доме произошел пожар, погибли трое человек

Новина українською → Днепр, Суббота 20 февраля 2021 12:29
В Днепре в одноэтажном доме произошел пожар, погибли трое человек Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Накануне в Днепре в одноэтажном неексплуатованому доме произошел пожар. В результате происшествия погибли трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел в Самарском районе Днепра. По информации спасателей, в доме горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух людей. Еще одного гражданина 1960 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, однако он не выжил.

Отмечается, что огонь уничтожил перекрытие на площади 80 кв. м. К тушению пожара были привлечены 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Одессе в 03:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже. Эвакуировали 74 человека, из которых 16 младенцев.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате пожара погибли 4 человека, еще двое с ожогами и отравлением попали в больницу. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.

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